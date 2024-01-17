Филиппины расширят военное сотрудничество с США из-за «агрессивного» Китая

Bloomberg: Филиппины строят прочное партнерство с США из-за агрессивного Китая

Филиппины стремятся расширить военное сотрудничество с США из-за «агрессивного» Китая. Об этом заявил министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро, сообщает Bloomberg.

По словам министра, альянс с США чрезвычайно силен. «Мы хотели бы наращивать наши возможности, чтобы более эффективно вносить вклад в региональную стабильность», — заявил он.

Он уточнил, что Манила строит более прочное партнерство с США для расширения связей с «другими союзниками и странами-единомышленниками», включая Австралию, Японию, Великобританию и Канаду. Это происходит на фоне угрозы доминирования Китая в Южно-Китайском море.

Теодоро надеется, что оборонная стратегия Вашингтона не изменится после президентских выборов. «Много уже вложено с обеих сторон (...) Обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и право прохода по жизненно важному торговому маршруту приносит пользу не только США и их союзникам, но и всей мировой экономике», — констатировал он.

Министр считает, что Южно-Китайское море является более ценной целью для Пекина, чем Тайвань, учитывая перспективность запасов нефти и природного газа в этом районе. «Это может означать, что они действительно хотят полного доминирования и контроля над всем, от свободного прохода до ресурсов, или же они хотят крепко обнять Филиппины, чтобы сделать их единственным партнером совместного предприятия в разведке или эксплуатации ресурсов в этой области», — объяснил политик.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер заявил, что Манила разместит военных на спорных с Китаем островах в Южно-Китайском море. Минобороны Филиппин подготовит инфраструктуру для размещения военных на островах Спратли.