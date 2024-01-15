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13:49, 15 января 2024Мир

Филиппины разместят военных на спорных с Китаем островах

Минобороны Филиппин оборудует острова Спратли для размещения военных

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Филиппины подготовят инфраструктуру для размещения военных на спорных островах в Южно-Китайском море. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Браунер, пишет Bangkok Post.

Браунер прокомментировал обострение напряженности между Филиппинами и Китаем, которые претендуют на территорию в Южно-Китайском море и обмениваются обвинениями в агрессивном поведении. Так, Минобороны Филиппин хочет оборудовать острова Спратли.

«Мы хотели бы обустроить все девять островов, особенно те, которые занимаем сейчас»,— заявил генерал после совещания под руководством президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. По словам Браунера, Филиппины не только разместят военных — в планы модернизации вооруженных сил включено приобретение кораблей, радаров и самолетов.

Также филиппинские военные планируют доставить опреснительную машину для военнослужащих, проживающих на борту военного корабля на второй отмели Томаса. Филиппины намеренно посадили судно на мель в 1999 году, чтобы отстоять свои претензии на суверенитет над территорией.

Ранее управление морской полиции КНР обвинило филиппинское судно в намеренном столкновении с катером береговой охраны Китая. Ведомство назвало законными меры, примененные к кораблям из Филиппин.

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      Юрий Леонов
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