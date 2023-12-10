Китай обвинил Филиппины в провокации

Судно Филиппин обвинили в намеренном столкновении с катером береговой охраны КНР

Управление морской полиции Китая заявило о том, что филиппинское судно намеренно допустило столкновение с катером береговой охраны. Там назвали меры, примененные к кораблям из этой страны, законными, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В Китае отметили, что группа из четырех филиппинских судов незаконно вошла в воды в районе Спратли (спорные острова в Южно-Китайском море) недалеко от рифа Жэньай и к ним были применены «законные меры контроля». Также в сообщении говорится об опасных маневрах со стороны одного из судов Филиппин.

Филиппинские власти ранее заявили, что против судов, которые доставляли продукты рыбакам, применили водометы, а в адрес катеров КНР они также выдвинули обвинения в совершении опасных маневров. Инцидент произошел когда филиппинские корабли доставляли продовольствие и проводили ротацию личного состава на корабле Sierra Madre, стоящем там на отмели с 1999 года.

Отмель Скарборо является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. КНР получила контроль над отмелью в 2012 году, однако Филиппины считают ее частью своей исключительной экономической зоны.