Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов

Корабли КНР применили водометы против судов Филиппин около спорной отмели

Республика Филиппины обвинила береговую охрану Китайской Народной Республики (КНР) в атаке на ее суда при помощи водометов около спорной отмели Скарборо в Южно-китайском море. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Филиппинские власти заявили, что корабли Китая применили водометы против судов, которые доставляли продукты рыбакам. Также китайские катера якобы «совершали опасные маневры» и использовали против нескольких филиппинских моряков некое акустическое устройство.

В свою очередь, государственное телевидение КНР сообщило, что береговая охрана «применила меры контроля в соответствии с законом», после того, как филиппинские суда вторглись в воды мелководья.

Отмель Скарборо является предметом территориального спора между Китаем и Филиппинами. КНР получила контроль над отмелью в 2012 году, однако Филиппины считают ее частью своей исключительной экономической зоны.

Ранее США заявили о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли). «Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в осуждении усилий КНР чинить препятствия законным операциям на Второй отмели Томаса», — говорится в заявлении представителя Пентагона Патрика Райдера.

