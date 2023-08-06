В Пентагоне заявили о поддержке Филиппин и осудили Китай

В США заявили о поддержке Филиппин в конфликте из-за спорных с Китаем островов

В Пентагоне заявили о своей поддержке Филиппин в связи с обострением ситуации в районе спорных с Китаем островов Наньша (Спратли). Американская сторона также осудила действия Пекина, сказано в сообщении официального представителя военного ведомства Патрика Райдера в Twitter.

«Мы стоим с нашими филиппинскими союзниками в осуждении усилий КНР чинить препятствия законным операциям на Второй отмели Томаса», — говорится в заявлении.

По его словам, Штаты остаются привержены американо-филиппинскому альянсу, назвав его «железным».

В конце июля сообщалось, что Китай «неофициально» предложил провести совместные учения Филиппинам, которые являются союзником США. При этом министр обороны Филиппин Ромео Браумер пообещал, что изучит предложение КНР. По его словам, если учения состоятся, то не в Южно-Китайском море, часть которого является спорной территорией между Пекином и Манилой.