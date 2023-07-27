Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 27 июля 2023Мир

Китай захотел провести совместные учения с союзником США

Китай «неофициально» предложил Филиппинам провести совместные учения

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Китай «неофициально» предложил провести совместные учения Филиппинам, которые являются союзником США. Об этом пишет Bloomberg.

Министр обороны Филиппин Ромео Браумер пообещал, что изучит предложение Китая. По его словам, если учения состоятся, то не в Южно-Китайском море, часть которого является спорной территорией между Пекином и Манилой.

Издание пишет, что Китай захотел провести совместные учения на фоне укрепления военного сотрудничества между Филиппинами и США. Ранее президент Фердинанд Маркос-младший расширил доступ американских войск к филиппинским военным объектам.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с Филиппинами и еще несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, через них пролегают важные судоходные маршруты, кроме этого, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

В июне 2023 года береговая охрана Китая начала патрулирование в спорных водах у Парасельских островов (китайское название Сиша), а также в акватории острова Хайнань.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по аэродромам и складам с ракетами и беспилотными катерами ВСУ

    Россиянина осудили на 10 лет за участие в «Правом секторе» и подготовку теракта

    Бывшую судью Елену Кондрат отправили в колонию за взятку

    Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте

    «Лента» захотела купить уральскую сеть дискаунтеров

    Лукашенко заявил о превращении ООН в организацию «Чего изволите»

    Анонсирован второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе

    Сотрудник посольства Украины устроил пьяную драку в баре Сеула

    Кайли Дженнер рассказала о сожалениях из-за операции по увеличению груди

    Комбайнер пострадал при обстреле ВСУ российского приграничного региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости