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13:59, 9 июня 2023Мир

Береговая охрана Китая начала патрулирование в спорных водах

Береговая охрана Китая начала патрулирование в спорных водах у Парасельских островов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Petty Officer 2nd Class Eric J. Chandler / Wikimedia

Береговая охрана Китая начала патрулирование в спорных водах у Парасельских островов (китайское название Сиша), а также в акватории острова Хайнань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что патрульные мероприятия продлятся месяц, а дальность рейсов составит 1670 километров. Отдельно обращено внимание, что отряд береговой охраны ведет патруль у Парасельских островов впервые.

На протяжении десятилетий Пекин ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона касательно территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море. Острова двух архипелагов — Парасельского и Спратли — по большей части необитаемы, но окружающие их воды богаты рыбой, и через них пролегают важные судоходные маршруты. По оценкам геологов, на океанском дне могут находиться месторождения газа и нефти.

Территория островов оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В Пекине считают, что Китай обладает «неоспоримым суверенитетом» над островами в Южно-Китайском море.

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    Анжелика Бережная
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