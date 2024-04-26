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12:19, 26 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение 26 и 27 апреля

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов городу опасности заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Так, отмечается, что в пятницу, 26 апреля, и субботу, 27 апреля, в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

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Спасатели подчеркнули, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили они.

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. По информации АТОР, за премиальные отели другой страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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      Фариза Бацазова
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