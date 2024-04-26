Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

МЧС: на территории Сочи объявили штормовое предупреждение 26 и 27 апреля

На территории Сочи объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов городу опасности заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Так, отмечается, что в пятницу, 26 апреля, и субботу, 27 апреля, в предгорьях и низких горах Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.

Спасатели подчеркнули, что разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра. «По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей», — добавили они.

Ранее стало известно, что летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. По информации АТОР, за премиальные отели другой страны россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.