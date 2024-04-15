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16:12, 15 апреля 2024Путешествия

Премиальные отели Турции окажутся дешевле аналогичных сочинских на 20 процентов

АТОР: премиальные отели Турции окажутся дешевле сочинских на 15–20 процентов

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Летний отдых в гостиницах экономсегмента Сочи окажется дешевле, чем в Турции. Об этом РИА Новости рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

При этом, по словам эксперта, за премиальные отели популярной курортной страны в летнем сезоне россияне могут заплатить на 15-20 процентов меньше, чем за аналогичные сочинские.

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К примеру, тур в трехзвездочную гостиницу Сочи на июнь можно приобрести от 61 тысячи рублей на семь ночей для двоих с вылетом из Москвы. А путевки в популярные турецкие отели этой категории стоят от 91 тысячи рублей.

В то же время за отдых в пятизвездочных отелях высокого уровня в Сочи придется отдать минимум 636 тысяч рублей за две недели на двоих. Цены на люксовые отели Турции стартуют от 426 тысяч на 14 дней для двух человек.

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. По данным МЧС, с понедельника 15 апреля по четверг 18 апреля в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше 2000 метров.

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      Фариза Бацазова
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