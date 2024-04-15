Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 15 по 18 апреля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, с понедельника, 15 апреля, по четверг, 18 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) будет лавиноопасно выше 2000 метров.

В связи с этим спасатели призвали гостей и жителей региона соблюдать меры безопасности. В частности, сотрудники МЧС рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду.

«Избегайте мест возможного схода лавин, — говорится в сообщении. — Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев».

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн объяснил, что единственный способ выжить в лавине — не попасть в нее. Специалист подчеркнул, что шансов на спасение под стремительно сошедшей снежной массой не существует.