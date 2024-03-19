Раскрыт единственный способ выжить в лавине

Спасатель Гофштейн: единственный способ выжить в лавине — не попасть в нее

Единственный способ выжить в лавине — это не попасть в нее. Эту информацию в беседе с «360» раскрыл заслуженный спасатель России Александр Гофштейн.

Специалист подчеркнул, что шансов на спасение под стремительно сошедшей снежной массой не существует. Именно поэтому он призвал туристов знать законы лавины и держаться подальше от опасных мест. По словам Гофштейна, все случаи спасения можно отнести к разряду чудес.

«Всякие рекомендации делать плавательные движения, закрыть рот и нос, создать воздушную подушку — это как советы тонущему в водовороте, — добавил собеседник. — Не работает, потому что, во-первых, страшно, а во-вторых, воздуха не хватает».

При этом спасатель отметил, что сход лавины можно предсказать: риск варьируется в зависимости от высоты снежного покрова, расположения склона и времени года. В частности, специалист пояснил, что на южной стороне горы снег обычно сползает быстрее, а на севере лежит дольше. Более того, на лавиноопасность влияет наличие естественных препятствий — леса или скал.

«Лавины — не стихийное бедствие, а совершенно естественный путь освобождения гор от снега, — резюмировал эксперт. — Весной их количество начинает увеличиваться, осенью — сокращается, а зимой лавин совсем мало».

18 марта российские туристы попали под лавину на Камчатке, два человека пропали без вести. Группа из 11 лыжников совершала там ски-тур.