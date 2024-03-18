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09:26, 18 марта 2024Путешествия

Российские туристы попали под лавину на Камчатке и пропали без вести

МЧС Камчатки: двое туристов пропали после схода лавины на Камчатке

Группа российских туристов попала под лавину на Камчатке. Двое человек пропали без вести, сообщили в региональном МЧС.

Информация о сходе лавины в районе перевала Красноармейский поступила 18 марта. Известно, что группа из 11 лыжников совершала там ски-тур. Люди шли по гребню, но упали из-за сильного порыва ветра, после чего их засыпало снегом. Выбраться смогли только девять человек.

«Самостоятельные поиски результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты», — сказано в публикации.

Сотрудники МЧС вместе с кинологами выдвинулись на место происшествия, задействовано 36 специалистов и 20 единиц техники. Также для помощи пропавшим отправили вертолет Ми-8.

В Хакасии лыжник спровоцировал сход лавины. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что во время спуска с горы под ногами мужчины оторвался пласт снега.

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      Мария Борисова
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