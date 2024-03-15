Лыжник спровоцировал лавину на российском горнолыжном курорте и попал на видео

Лыжник спустился по склону на курорте Приисковый и спровоцировал сход лавины

Лыжник спустился по склону горы в Хакасии, спровоцировал сход лавины и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал «ЧП Хакасия Live».

Инцидент произошел на популярном российском горнолыжном курорте Приисковый. На кадрах видно, как мужчина спускается по заснеженному склону и в какой-то момент у него под ногами отрывается огромный пласт снега.

Он сбивает райдера с ног и несет вниз. «Его товарищи сработали оперативно, и он не пострадал, зато теперь навсегда остался с максимально эпичным видео», — пишет источник.

Ранее в марте лавина сошла в горах Хакасии, накрыла сноубордистов и попала на видео. На райдерах были специальные маячки-биперы, благодаря которым их удалось найти.