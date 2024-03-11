Лавина накрыла сноубордистов на горнолыжном курорте России и попала на видео

Лавина накрыла сноубордистов на горнолыжном курорте Приисковый в Хакасии

Лавина сошла в горах Хакасии, накрыла сноубордистов и попала на видео. Ролик публикует Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Приисковый. На кадрах видно, что лавина сошла неожиданно и несколько райдеров оказались под снегом.

По данным источника, на катающихся были специальные маячки-биперы, благодаря которым их удалось найти. «Тем, кого накрыло снегом, явно повезло — недалеко были другие фрирайдеры, которые, не теряя времени, побежали откапывать пострадавших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Ранее семь российских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Одному россиянину не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена и спастись.