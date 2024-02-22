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14:46, 22 февраля 2024Путешествия

Россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии

Mash: семь россиян попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии

Фото: Aabid Nabi / Reuters

Семь российских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, одному россиянину не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена и спастись. «Также известно о еще одном гражданине РФ — он получил ранения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на склоны райдеры отправились без сопровождения местных жителей. В настоящее время спасатели продолжают поиски пострадавших. Над местом трагедии летают вертолеты МЧС Индии.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. С пятницы по воскресенье, с 23 по 25 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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      Фариза Бацазова
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