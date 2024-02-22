Россияне попали под лавину на горнолыжном курорте в Индии

Mash: семь россиян попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии

Семь российских туристов попали под лавину на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, одному россиянину не удалось самостоятельно выбраться из снежного плена и спастись. «Также известно о еще одном гражданине РФ — он получил ранения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на склоны райдеры отправились без сопровождения местных жителей. В настоящее время спасатели продолжают поиски пострадавших. Над местом трагедии летают вертолеты МЧС Индии.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. С пятницы по воскресенье, с 23 по 25 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.