Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявлено штормовое предупреждение с 23 по 25 февраля

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, с пятницы по воскресенье, с 23 по 25 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. В ведомстве также рекомендовали людям не выходить в горы в непогоду и снегопад, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

Сотрудники МЧС напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. Более того, они отметили, что при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Ранее сообщалось, что туристы массово устремились в Сочи на предстоящие праздничные выходные. Мэр курортного города Алексей Копайгородский заявил, что загрузка местных отелей в конце февраля составит около 70 процентов.

