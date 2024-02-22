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13:07, 22 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявлено штормовое предупреждение с 23 по 25 февраля

Фото: Matea Nikolina / Unsplash

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, с пятницы по воскресенье, с 23 по 25 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей Кубани соблюдать меры безопасности. В ведомстве также рекомендовали людям не выходить в горы в непогоду и снегопад, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

Сотрудники МЧС напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. Более того, они отметили, что при крутизне свыше 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Ранее сообщалось, что туристы массово устремились в Сочи на предстоящие праздничные выходные. Мэр курортного города Алексей Копайгородский заявил, что загрузка местных отелей в конце февраля составит около 70 процентов.

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      Фариза Бацазова
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