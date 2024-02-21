Туристы массово устремились на один российский курорт в феврале

Мэр Копайгородский: загрузка отелей Сочи составит около 70 процентов на выходных

Туристы массово устремились в Сочи на предстоящие праздничные выходные. Об этом у себя в Telegram-канале написал мэр российского курортного города Алексей Копайгородский.

По его словам, загрузка местных отелей в конце февраля составит около 70 процентов. «В городе будут одновременно находиться порядка 110 тысяч туристов», — добавил он.

Копайгородский подчеркнул, что в Сочи уже сейчас активно идет подготовка к весенним праздникам. «Особое внимание уделим санитарному состоянию улиц и обеспечению безопасности гостевых маршрутов и мест проведения мероприятий», — заявил мэр.

Ранее в феврале сообщалось, что проживание в популярных пятизвездочных отелях Краснодарского края подорожало. По данным туроператоров, на летний сезон 2024 года отели категории «пять звезд» на черноморских курортах региона повысили цены в среднем на 10–15 процентов. При этом есть объекты размещения, где тарифы увеличились на 20–25 процентов.