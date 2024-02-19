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18:51, 19 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о росте цен на пятизвездочные отели Краснодарского края

АТОР: проживание в пятизвездочных отелях Кубани подорожало от 10 до 25 процентов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Проживание в популярных пятизвездочных отелях Краснодарского края подорожало. О росте цен на проживание в гостиницах Кубани россиян предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по данным туроператоров, на летний сезон 2024 года отели категории «пять звезд» на черноморских курортах региона повысили цены в среднем на 10–15 процентов. При этом есть объекты размещения, где тарифы увеличились на 20–25 процентов.

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Схожий тренд роста тарифов наблюдается и в отелях других категорий. Однако гостиницы высокого уровня, в отличие от объектов размещения среднего сегмента, еще не поднимали цены с момента старта акции раннего бронирования.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Со вторника по четверг, с 20 по 22 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

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      Фариза Бацазова
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