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15:43, 19 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявлено штормовое предупреждение с 20 по 22 февраля

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. О надвигающейся на Кубань опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Стало известно, что со вторника по четверг, с 20 по 22 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим сотрудники МЧС напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. Спасатели призвали людей не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

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В ведомстве напомнили, что чаще всего снег сходит со склонов крутизной более 30 градусов, если там нет кустарников и деревьев. «При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде», — говорится в сообщении.

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      Фариза Бацазова
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