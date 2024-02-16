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20:08, 16 февраля 2024Путешествия

Раскрыт самый выгодный день для бронирования отеля

Сервис бронирования «Отелло»: отели предлагают низкие цены по воскресеньям

Фото: Unsplash

Отели предлагают самые низкие цены на проживание по воскресеньям — в этот день можно забронировать номер дешевле, чем обычно. Такой способ сэкономить раскрыли эксперты сервиса бронирования «Отелло», результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Кроме того, уточняется, что самый выгодный для бронирования месяц — февраль. Однако, согласно календарю цен, составленному специалистами сервиса, в некоторых регионах ситуация меняется в зависимости от времени года.

«Например, в Краснодарском крае или Санкт-Петербурге ожидаемо дороже обойдутся путешествия в летний период. А в Москву спрос держится на высоком уровне всегда, но оптимальные цены на бронь в столицу неожиданно летом», — заверили эксперты.

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Так, самый дешевый месяц для бронирования в Москве — июнь, а самый дорогой — декабрь. В Санкт-Петербурге жилье обойдется дороже в феврале и дешевле в августе. Есть также данные о других городах России, в том числе Новосибирске (дешевле в феврале, дороже в январе), Казани (дешевле в марте, дороже в июле), Владивостоке (дешевле в феврале, дороже в августе), Сочи (дешевле в феврале, дороже в августе), В Адлере и Анапе самыми дешевыми стали февраль и март, а самыми дорогими август и апрель соответственно.

Ранее аналитики сервиса путешествий Ostrovok.ru опубликовали рейтинг отелей в странах СНГ и Грузии, которые в 2023 году стали лучшими по мнению туристов. В список попало около 150 объектов в 22 городах Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

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      Зарина Дзагоева
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