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12:16, 26 апреля 2024Ценности

Дуа Липа пришла на концерт в наряде без нижнего белья

Певица Дуа Липа пришла на концерт журнала Time в платье Chanel без бюстгальтера

Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Британская певица Дуа Липа появилась на публике в откровенном наряде без нижнего белья и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует агентство Daily Mail.

28-летняя исполнительница пришла на гала-концерт журнала Time в Нью-Йорке. Для мероприятия знаменитость выбрала сделанное на заказ платье Chanel серебристого цвета, оформленное глубоким декольте и черным бантом с сияющей брошью. На размещенных кадрах видно, что Липа решила не надевать под изделие бюстгальтер.

Звезда дополнила свой внешний вид колье, украшенным бриллиантами. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в небольшие аккуратные локоны.

Ранее сообщалось, что Дуа Липа снялась в откровенном образе для обложки нового сингла Illusion («Иллюзия»). Тогда певица позировала перед камерами в белом бюстгальтере и меховой накидке.

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      Мария Винар
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