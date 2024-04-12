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11:42, 12 апреля 2024Ценности

Дуа Липа снялась в откровенном образе для обложки сингла

Певица Дуа Липа снялась в бюстгальтере для обложки сингла Illusion

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Британская певица Дуа Липа снялась в откровенном образе для обложки нового сингла Illusion («Иллюзия»). Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 28-летняя исполнительница позировала перед камерой в белом бюстгальтере и меховой накидке. Видно, что на ее лице присутствует минимальное количество макияжа, а волосы распущены и уложены назад.

Артистка также примерила несколько образов в клипе к данному треку. Она продемонстрировала подтянутое тело в прозрачном платье, которое было надето поверх трусов с высокой талией, и облегающем боди.

В марте сообщалось, что Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Тогда певица вышла на сцену в черном кожаном наряде, который состоял из бюстгальтера с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорт со шнуровкой и приталенной куртки.

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      Мария Винар
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