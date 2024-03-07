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07:30, 7 марта 2024Ценности

Дуа Липа вышла на сцену в кожаном бюстгальтере и мини-шортах

Певица Дуа Липа в кожаном бюстгальтере вышла на сцену премии Brit Awards 2024

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Британская певица Дуа Липа выступила на музыкальной премии Brit Awards 2024 в откровенном образе. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя исполнительница вышла на сцену перед зрителями в черном кожаном наряде. Так, она надела бюстгальтер с узорами в виде крестов на чашках, мини-шорты со шнуровкой и приталенную куртку.

Кроме того, знаменитость примерила сапоги ниже колена и множество серебристых колец, серег и цепочек. В то же время артистка накрасила ногти вишневым лаком и подчеркнула глаза длинными черными стрелками.

Ранее в марте американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Для мероприятия звезда «Сумерек» выбрала оголяющее тело черное боди, надетое поверх капроновых колготок.

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      Карина Черных
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