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10:15, 6 марта 2024Ценности

Кристен Стюарт появилась на премьере фильма в откровенном боди

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Кристен Стюарт вышла в свет в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

33-летняя знаменитость появилась на премьере фильма «Любовь, ложь, кровь» в Беверли-Хиллз. Для мероприятия звезда «Сумерек» выбрала оголяющее тело черное боди, надетое поверх капроновых колготок. Кроме того, она примерила жакет и остроносые туфли на шпильке.

При этом визажисты сделали макияж глаз в стиле smoky eyes, а на губы нанесли нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы в пучок, выпустив пряди у лица.

В феврале Кристен Стюарт снялась в откровенном наряде для журнала Variety. Тогда актриса предстала перед камерой в распахнутом кожаном жилете черного цвета, оформленном объемными карманами. Также знаменитость примерила белые трусы с завышенной талией, в которые поместила одну руку.

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      Карина Черных
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