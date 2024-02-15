Кристен Стюарт снялась в жилете на голое тело для журнала

Американская актриса Кристен Стюарт снялась в откровенном наряде для журнала Variety. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» предстала перед камерой в распахнутом кожаном жилете черного цвета, оформленном объемными карманами. Также знаменитость примерила белые трусы с завышенной талией, в которые поместила одну руку. В то же время она отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав часть обнаженной груди.

Отмечается, что автором снимков стала американская художница и фэшн-фотограф Кольер Шорр.

В январе Кристен Стюарт также снялась в откровенном наряде для журнала Variety. Она примерила белую рубашку на обнаженное тело.