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19:42, 12 января 2024Ценности

Кристен Стюарт снялась в оголяющем тело наряде и грязных носках для журнала

Фото: Emily Soto / Variety Media

Американская актриса Кристен Стюарт снялась в откровенном наряде для журнала Variety. Соответствующий материал появился на сайте издания.

33-летняя звезда серии фильмов «Сумерки» позировала, стоя с заведенными за голову руками. В рамках фотосессии она примерила белую рубашку на обнаженное тело. При этом предмет гардероба, застегнутый на верхнюю пуговицу, оголял торс и часть груди артистки. Кроме того, знаменитость надела облегающую кружевную юбку с бантом и бейсболку.

Также Стюарт предстала перед камерой, сидя у стены в украшенном пайетками топе и белых носках, на которых были видны следы загрязнений.

Ранее в январе американская актриса и продюсер Джулия Робертс снялась в откровенной одежде для обложки британской версии журнала Vogue. Так, она примерила изготовленный по индивидуальному эскизу лакированный кожаный пиджак с поясом, а также мини-шорты и прозрачные колготки.

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      Карина Черных
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