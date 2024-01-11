56-летняя Джулия Робертс снялась в мини-шортах для обложки журнала

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс снялась в откровенной одежде для обложки британской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

56-летняя звезда фильма «Красотка» предстала перед камерой на балконе в красном наряде бренда Gucci. Знаменитость примерила изготовленный по индивидуальному эскизу лакированный кожаный пиджак с поясом, а также мини-шорты и прозрачные колготки. При этом она распустила уложенные волнами волосы и надела золотистые серьги-подвески Chopard в форме сердец.

Кроме того, артистка позировала, лежа на полу в красном макси-платье марки Valentino с глубоким разрезом, обнажающем ногу, и минималистичных черных босоножках на высоких каблуках.

В декабре 2023 года Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру молодости.