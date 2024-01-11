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20:47, 11 января 2024Ценности

56-летняя Джулия Робертс снялась в мини-шортах для обложки журнала

Джулия Робертс

Джулия Робертс. Изображение: обложка журнала Vogue

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс снялась в откровенной одежде для обложки британской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

56-летняя звезда фильма «Красотка» предстала перед камерой на балконе в красном наряде бренда Gucci. Знаменитость примерила изготовленный по индивидуальному эскизу лакированный кожаный пиджак с поясом, а также мини-шорты и прозрачные колготки. При этом она распустила уложенные волнами волосы и надела золотистые серьги-подвески Chopard в форме сердец.

Кроме того, артистка позировала, лежа на полу в красном макси-платье марки Valentino с глубоким разрезом, обнажающем ногу, и минималистичных черных босоножках на высоких каблуках.

В декабре 2023 года Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру молодости.

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      Алина Гостева
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