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19:15, 8 декабря 2023Ценности

Джулия Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру молодости

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Американская актриса и продюсер Джулия Робертс раскрыла неудачную косметическую процедуру своей молодости. Соответствующий материал публикует People.

56-летняя знаменитость рассказала в интервью журналистам, что не стала бы выщипывать брови. «Встаньте прямее. Все будет хорошо, и не выщипывайте их», — заявила она.

Известно, что 28 ноября сыновьям звезды Финнеусу и Хейзел исполнилось 19 лет. В связи с этим актриса разместила семейный снимок в соцсетях. «Не хватает слов для радости, веселья, дикого бурления совместной жизни», — подписала она снимок, на котором предстала с подростками, младшим сыном и супругом, американским продюсером Дэниелом Модером.

В ноябре 51-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам.

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      Екатерина Ештокина
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