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20:14, 21 ноября 2023Ценности

51-летняя Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу. Фото: Mike Blake / Reuters

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу раскрыла секреты своей красоты. Соответствующей информацией она поделилась в официальном TikTok-аккаунте издания People.

По словам 51-летней знаменитости, для моложавого внешнего вида она регулярно пьет лимонную или воду с хлорофиллом по утрам. Помимо этого, она призналась, что любит принимать целебные, по ее мнению, звуковые ванны.

Кроме того, актриса рассказала, что минимум раз в неделю посещает сауны и купается в холодной воде. «Все люди-долгожители этим увлекаются», — заявила Пэлтроу.

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Вдобавок артистка подчеркнула, что когда она страдает от смены часовых поясов, то принимает мелатонин, чтобы нормализовать режим сна. Среди прочего предпринимательница добавила, что одобряет использование пластырей от прыщей, поскольку они также помогают избавиться от смущения из-за появившегося воспаления.

Однако Пэлтроу заключила, что тейпы для лица, способствующие предотвращению морщин, — неоднозначное решение для омоложения. «Я не думаю, что они обязательно сработают. Хотя я помню, как у моей матери [Блайт Даннер] были эти штучки, когда я была маленькой, и она приклеивала их ко лбу. На самом деле у нее не так много морщин, так что, возможно, эффект есть», — подытожила актриса.

Ранее в ноябре 51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди. Звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном боди с воротником и рукавами по локти, которое подчеркивало ее стройное тело.

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      Екатерина Ештокина
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