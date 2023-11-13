51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди

Американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя звезда «Влюбленного Шекспира» сделала селфи у зеркала, представ перед ним в черном боди с воротником и рукавами по локти, которое подчеркивало ее стройное тело. При этом знаменитость распустила волосы, надела серьги в виде длинных цепочек и сделала макияж, подчеркнув глаза черными стрелками.

Артистка отметила, что сделала данный кадр во время поездки в Нью-Йорк, где в том числе встречалась с друзьями и посещала выставки.

Ранее в ноябре американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье в рекламе пищевых добавок собственного бренда In Bloom. 44-летняя звезда предстала перед камерой, сидя на полу со стаканом напитка в руках. Она позировала в бледно-розовом бюстгальтере без косточек и с треугольными чашками и трусах с завышенной талией, украшенных пуговицами.