44-летняя Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье

Американская актриса Кейт Хадсон показала фигуру в нижнем белье в рекламе пищевых добавок собственного бренда In Bloom. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

44-летняя звезда фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» предстала перед камерой, сидя на полу со стаканом напитка в руках. Она позировала в бледно-розовом бюстгальтере без косточек и с треугольными чашками и трусах с завышенной талией, украшенных пуговицами. Также знаменитость надела теплые высокие носки, распустила уложенные волнами волосы и отказалась от макияжа.

Подписчики оценили внешний вид артистки в комментариях. «Светишься изнутри», «Красавица, как всегда», «Прекрасная женщина», «Неизменно очаровательна», — восхитились пользователи сети.

В октябре пользователи сети сравнили Кейт Хадсон без макияжа с бездомной. Папарацци запечатлели знаменитость во время прогулки с собакой по Лос-Анджелесу. Звезда фильма «Война невест» прошлась по улице в длинном оверсайз-платье фиолетового цвета и черных меховых ботинках.