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12:12, 26 апреля 2024Бывший СССР

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрылся

Report: российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свою работу. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает азербайджанское агентство Report.

Минобороны Азербайджана в связи с этим организовало в Агдамском районе, где располагался центр, торжественную церемонию, в которой приняли участие высокопоставленные лица. Среди них были первый замминистра обороны — начальник генштаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны России Сергей Истраков и другие.

Истраков, выступая на церемонии, подчеркнул, что Россия и Турция совместно решали задачи в дружеской обстановке на протяжении трех лет.

Центр был открыт в январе 2021 года. Целью его работы был контроль за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе.

17 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков официально подтвердил начало вывода миротворческого контингента из Нагорного Карабаха. По его словам, миротворцев вывели из Карабаха, потому что у них не осталось функций.

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      Анастасия Алимпиева
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