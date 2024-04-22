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20:40, 22 апреля 2024Бывший СССР

В Кремле объяснили вывод миротворцев из Карабаха

Песков: миротворцев вывели из Карабаха, потому что у них не осталось функций

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Российские миротворцы были выведены из Нагорного Карабаха, потому что у военных там не осталось функций. Так вывод российского контингента из региона объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это [решение] отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них (миротворцев — прим. "Ленты.ру")», — приводятся в публикации слова пресс-секретаря президента России.

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      Глеб Палехов
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