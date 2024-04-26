Новый глава МИД Латвии прибыла на Украину с рабочим визитом
Глава МИД Латвии Браже прибыла на Украину и встретилась с Кулебой
Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина».
«В Украину прибыла новоназначенная глава МИД Латвии Байба Браже. Ее уже встретил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба», — говорится в сообщении.
О целях визита латвийского дипломата не уточняется.
Предыдущий глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку 28 марта. Сообщалось, что это произошло на фоне скандала о неоправданно высоких расходах государственного бюджета республики на оплату аренды частных самолетов для экс-дипломата.