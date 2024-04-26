Новый глава МИД Латвии прибыла на Украину с рабочим визитом

Глава МИД Латвии Браже прибыла на Украину и встретилась с Кулебой

Новый министр иностранных дел Латвии Байба Браже прибыла в Киев с рабочим визитом и встретилась с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Об этом в Telegram сообщает издание «РБК-Украина».

«В Украину прибыла новоназначенная глава МИД Латвии Байба Браже. Ее уже встретил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба», — говорится в сообщении.

О целях визита латвийского дипломата не уточняется.

Предыдущий глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку 28 марта. Сообщалось, что это произошло на фоне скандала о неоправданно высоких расходах государственного бюджета республики на оплату аренды частных самолетов для экс-дипломата.