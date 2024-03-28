Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:18, 28 марта 2024Бывший СССР

Министр иностранных дел Латвии подал в отставку

Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел Латвии

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел Латвии. Об этом в Telegram сообщило издание Baltnews.

Как отмечают в издании, Кариньш заявил о том, что уходит в отставку, после разговора с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Министр уходит в отставку на фоне скандала с растратой: стало известно, что, еще будучи премьер-министром Латвии, он арендовал частные самолеты для перелетов. Стоимость путешествий оплачивалась из латвийской казны.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      США не передали России всю информацию об угрозе теракта в «Крокусе». Чего опасались американские спецслужбы?

      При обстреле Курской области шесть домовладений получили повреждения

      В российском регионе предотвратили 12 терактов за год

      Подозреваемых в краже миллионов у озвучившей принцессу Жасмин актрисы задержали

      Один регион оказался в опасности из-за глобальной проблемы

      Зеленский предрек бум рождаемости на Украине

      Задержание росгвардейцами подпольных торговцев оружием в ДНР попало на видео

      Минобороны раскрыло потери ВСУ в зоне спецоперации за сутки

      Минобороны сообщило о сработавшей над российским регионом системе ПВО

      Стало известно о большом скоплении западной техники в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше