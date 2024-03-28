Министр иностранных дел Латвии подал в отставку

Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел Латвии

Кришьянис Кариньш подал в отставку с поста министра иностранных дел Латвии. Об этом в Telegram сообщило издание Baltnews.

Как отмечают в издании, Кариньш заявил о том, что уходит в отставку, после разговора с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Министр уходит в отставку на фоне скандала с растратой: стало известно, что, еще будучи премьер-министром Латвии, он арендовал частные самолеты для перелетов. Стоимость путешествий оплачивалась из латвийской казны.