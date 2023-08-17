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15:43, 17 августа 2023Бывший СССР

Премьер Латвии ушел в отставку вместе с правительством

Премьер Латвии Кариньш подал в отставку, вместе с ним уходит правительство

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подал президенту прошение об отставке, таким образом правительство также официально уходит в отставку. Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание сообщает, что Кариньш пытался убедить партнеров в необходимости расширения коалиции, но две партии «Национальное объединение» и «Объединенный список» были категорически против.

Премьер также хотел провести ротацию некоторых министров и договориться о приоритетах правительства, но партии отринули и это предложение, после чего Кариньш решил подать в отставку.

О решении уйти в отставку он сообщил в понедельник, 14 августа, и пообещал, что подаст заявление президенту в четверг.

14 декабря 2022 года сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с Кришьянисом Кариньшем. В состав кабинета министров вошли представители партий «Новое единство», «Объединенный список» и «Национальное объединение». Премьер назвал главной задачей «трансформацию» в экономике.

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    Алевтина Запольская
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