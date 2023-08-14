Премьер Латвии решил уйти в отставку

Премьер Латвии Кариньш решил уйти в отставку и призвал найти другого премьера

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил о своем уходе в отставку, передает РИА Новости. Он также призвал свою партию «Новое единство» найти и выдвинуть нового кандидата на пост премьера.

«Я подам заявление о своей отставке и (отставке — прим. «Ленты.ру») текущего кабинета президенту страны в четверг», — сказал Кариньш.

Ранее латвийское правительство решило ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Причиной нововведений стало увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну, заявили в Риге.