Латвия усилит охрану границы с Белоруссией

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.

Причиной нововведений стало увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну, заявили в Латвии. Режим вводится на полгода, до 10 февраля 2024-го, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Согласно данным властей Латвии, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне контрольно-пропускных пунктов. Только за 2023 год пресечено 5461 незаконное пересечение границы.