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22:53, 8 августа 2023Бывший СССР

Латвия усилит охрану границы с Белоруссией

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа

Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Латвия введет усиленный режим охраны границы с Белоруссией с 11 августа. Об этом сообщается на сайте латвийского правительства.

Причиной нововведений стало увеличение числа случаев незаконного проникновения в страну, заявили в Латвии. Режим вводится на полгода, до 10 февраля 2024-го, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Согласно данным властей Латвии, с 11 августа 2021 года в страну не пустили более 14 тысяч человек вне контрольно-пропускных пунктов. Только за 2023 год пресечено 5461 незаконное пересечение границы.

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    Марина Совина
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