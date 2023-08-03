Президент Литвы допустил закрытие границы

Президент Литвы Науседа допустил закрытие границы из-за наемников в Белоруссии

Литва может закрыть границу из-за нахождения в Белоруссии наемников группы «Вагнер». Такое решение допустил президент республики Гитанас Науседа, передает Baltnews в своем Telegram-канале.

«Мы должны не только говорить о мерах на национальном уровне, но и обсуждать алгоритмы того, что делать, если ситуация осложнится еще больше, включая закрытие границы с Белоруссией», — сказал литовский лидер.

При этом президент подчеркнул, что обсуждение возможных мер должно происходить «в координации между Польшей, Литвой и Латвией».

Ранее Науседа заявил, что Литва усилила охрану государственной границы из-за перемещения группы «Вагнер» в Белоруссию.