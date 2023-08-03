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13:23, 3 августа 2023Бывший СССР

Литва усилила охрану границы

Президент Литвы Науседа заявил об усилении охраны границы

Фото: Janis Laizans / Reuters

Литва усилила охрану государственной границы из-за перемещения в Белоруссию группы «Вагнер». Об этом рассказал президент республики Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Как только начался мятеж "Вагнера" и стало известно, что есть планы дислоцировать бойцов "Вагнера" в Белоруссии, мы сразу усилили охрану своей границы, наметили новые планы ее прикрытия», — рассказал глава государства.

Он объяснил, что для прикрытия границ предусмотрено гибкое сотрудничество и усиление со стороны литовской армии, а также сил разведки.

В июле Науседа призвал руководство НАТО отказаться от ограничений на число постоянных военных баз у границ с Россией и поторопиться с увеличением военных расходов из-за «очень хрупкой и опасной ситуации».

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