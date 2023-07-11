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02:21, 11 июля 2023Мир

Литва призвала НАТО создать больше военных баз вблизи России

Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на число военных баз у границ с Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал руководство НАТО отказаться от ограничений на число постоянных военных баз у границ с Россией. Об этом он сообщил изданию Times.

Литовский лидер заявил, что на фоне развертывания Москвой тактического ядерного оружия на территории Белоруссии альянс должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО.

Кроме того, Науседа призвал союзников по НАТО поторопиться с увеличением своих военных расходов ввиду «очень хрупкой и опасной ситуации».

8 июля Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на контрольно-пропуском пункте (КПП) «Мядининкай». Власти Белоруссии назвали такое решение обострением обстановки на границе и возложили на Литву ответственность за образовавшийся затор. Погранкомитет призвал водителей выбрать альтернативный маршрут.

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    Марина Совина
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