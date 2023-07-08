Литва перекрыла пограничный пункт на границе с Белоруссией

Литва перекрыла движение на пункте пропуска «Мядининкай» на границе с Белоруссией

Литва в одностороннем порядке перекрыла движение на контрольно-пропуском пункте (КПП) «Мядининкай». Об этом сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

С 13:00 8 июля (совпадает с московским) литовская сторона перестала оформлять на КПП людей и транспортные средства. Власти Белоруссии назвали такое решение обострением обстановки на границе и возложили на Литву ответственность за образовавшийся затор. Погранкомитет призвал водителей выбрать альтернативный маршрут.

Ранее Вооруженные силы Польши начали переброску тысячи военных и 200 единиц техники к границе с Белоруссией в Подляское воеводство.