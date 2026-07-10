Экс-премьер Азаров исключил принятие Украины в НАТО

Экс-премьер Украины Николай Азаров исключил принятие республики в НАТО, этого не произойдет ни сегодня, ни через десять лет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ну зачем им принимать в свой состав страну, которая разрушена, коррумпирована, где зашкаливает преступность», — задался вопросом политик.

При этом Киев получает столько финансовой помощи, современного оружия, разведданных и политической поддержки, сколько не получает ни одна страна НАТО, добавил Азаров. По его словам, нет смысла принимать Украину в альянс, если «нашлась такая вот страна, которая своих людей в могилу укладывает», а сам блок никакой ответственности за это не несет.

Ранее британский дипломат Иан Прауд заявил, что поддержка странами — членами Североатлантического альянса президента Украины Владимира Зеленского станет предательством украинцев и даже населения Европы.

