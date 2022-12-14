В Латвии утвердили новое правительство

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с премьером Кариньшем

Сейм Латвии утвердил новое правительство во главе с действующим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Об этом сообщает портал Delfi.

В состав кабинета министров вошли представители партий «Новое единство», «Объединенный список» и «Национальное объединение».

Премьер Кариньш заявил, что главный вызов, который сейчас стоит перед Латвией — это «трансформация» в экономике.

Также отмечается, что перед заседанием Сейма коалиционные партии подписали договор о сотрудничестве. Согласно документу, премьер получит широкие полномочия по отстранению министров от должности, а депутатам будет фактически запрещено солидаризироваться с оппозицией по ряду вопросов.

Ранее стало известно, что депутат Сейма Латвии Наталья Марченко-Йодко наняла себе в помощницы известную в стране колдунью Саниту Петере. «Целительница», сообщают местные СМИ, помогает депутату «разобраться в социальных вопросах, в которых она сильна».