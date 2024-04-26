Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах
Российских солдат Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которых ранее задержали по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции. Они признались в содеянном.
Появилась информация, что оба задержанных в момент совершения преступлений были сильно пьяны. По данным источника, сообщившего об этом, подозреваемые сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. Далее они поехали в село Абрикосовка, но по дороге поссорились с приятелями и расстреляли их.
Одной из убитых военными стала глава села Абрикосовка
Все жертвы были найдены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Тела обнаружили в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые были сильно обезображены огнем. Тело первой жертвы со следами ожогов и огнестрельных ранений нашли утром 24 апреля в Подо-Калиновке. Это была местная жительница 1959 года рождения.
Двух других убитых обнаружили в селе Абрикосовка: предположительно, главу сельской администрации Любовь Тымчак и военного. Они также были сильно обожжены. Военнослужащие планировали поселиться в одном из домов в Абрикосовке и обратились к администрации, но, получив от нее отказ по причине отсутствия свободных домов, напали на женщину и расправились с ней.
Затем преступники подожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты. Из-за трагедии в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Изначально жертвами числились пять человек, но их число возросло до семи.
Задержанный военнослужащий Кайгородцев был неоднократно судим
По данным СМИ, Кайгородцев ранее был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 105 УК РФ — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его также осудили за кражу по части 2 статьи 158 УК РФ.
При задержании у обоих обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, как сообщают источники, были от автомата Калашникова.