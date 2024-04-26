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11:20, 26 апреля 2024Силовые структуры

Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

Делом застреливших семерых человек под Херсоном военных займется военная полиция

Фото: РИА Новости

Российских солдат Александра Осипова и Александра Кайгородцева, которых ранее задержали по делу об убийстве семерых человек в Херсонской области, передали военной полиции. Они признались в содеянном.

Появилась информация, что оба задержанных в момент совершения преступлений были сильно пьяны. По данным источника, сообщившего об этом, подозреваемые сожгли дом, где продавался алкоголь, расправились с женщиной и забрали оттуда двух своих знакомых. Далее они поехали в село Абрикосовка, но по дороге поссорились с приятелями и расстреляли их.

Одной из убитых военными стала глава села Абрикосовка

Все жертвы были найдены в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка. Тела обнаружили в разных местах с огнестрельными ранениями и ожогами, некоторые были сильно обезображены огнем. Тело первой жертвы со следами ожогов и огнестрельных ранений нашли утром 24 апреля в Подо-Калиновке. Это была местная жительница 1959 года рождения.

Фото: Александр Река / ТАСС

Двух других убитых обнаружили в селе Абрикосовка: предположительно, главу сельской администрации Любовь Тымчак и военного. Они также были сильно обожжены. Военнослужащие планировали поселиться в одном из домов в Абрикосовке и обратились к администрации, но, получив от нее отказ по причине отсутствия свободных домов, напали на женщину и расправились с ней.

Затем преступники подожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, применив топливо и гранаты. Из-за трагедии в Алешкинском муниципальном округе был объявлен трехдневный траур. Изначально жертвами числились пять человек, но их число возросло до семи.

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Задержанный военнослужащий Кайгородцев был неоднократно судим

По данным СМИ, Кайгородцев ранее был судим по части 2 статьи 228 и части 1 статьи 105 УК РФ — за хранение или изготовление наркотиков в особо крупном размере и убийство. В 2021 году его также осудили за кражу по части 2 статьи 158 УК РФ.

При задержании у обоих обнаружили гильзы, пули и кольцо от гранаты. Гильзы, найденные в Абрикосовке, как сообщают источники, были от автомата Калашникова.

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      Анастасия Алимпиева
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