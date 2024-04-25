Полицейские обнаружили убитых в Херсонской области в разных местах

РБК: полицейские нашли тела убитых в Херсонской области в разных местах

Сотрудники полиции обнаружили тела убитых в селах Подо-Калиновка и Абрикосовка в Херсонской области в разных местах. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в территориальном отделении МВД.

Согласно имеющейся информации, тело первой жертвы со следами ожогов и огнестрельных ранений нашли утром 24 апреля в селе Подо-Калиновка Алешкинского района. Погибшей оказалась местная жительница 1959 года рождения.

Позднее двух убитых обнаружили в селе Абрикосовка. Одно тело принадлежало главе сельской администрации, а другое — военному. Точно определить их личности пока не удалось из-за повреждения тел огнем. После полудня были найдены еще два тела в лесополосе на выезде из Абрикосовки. Одним из убитых оказался местный житель 1991 года рождения.

Ранее число жертв в результате действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи. Среди потерпевших — глава Абрикосовки. Сообщается, что задержанные хотели поселиться в одном из домов в поселке и обратились к главе. Получив отрицательный ответ, нападавшие расправились с ней