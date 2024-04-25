В зоне СВО задержали двух военных. Их подозревают в расправе над пятью людьми

Двух бойцов задержали по подозрению в убийстве 5 человек в Херсонской области

В зоне специальной военной операции (СВО) задержали двух российских военнослужащих. Мужчин подозревают в расправе над пятью людьми, среди которых двое служащих в Вооруженных силах (ВС) РФ и трое мирных жителей Херсонской области.

Киллеры использовали автомат Калашникова, гранату и горючую смесь

О первом преступлении правоохранители узнали 24 апреля от фельдшера больницы в небольшом селе Подо-Калиновка. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и обнаружили женщину без признаков жизни, на ее теле были пулевые ранения и следы от применения взрывного устройства. Судя по найденным гильзам калибром 5,45 миллиметра, в нее стреляли из автомата Калашникова. Кроме того, в помещении нашли кольцо от гранаты. Предположительно, преступники облили тело женщины горючим и бросили гранату, чтобы скрыть следы. Вследствие этого произошел пожар. Однако потерпевшую все равно смогли опознать.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Кроме того, правоохранители обнаружили в соседнем селе Абрикосовка мужчину и женщину, тела которых были также обожжены и обезображены. Их опознали как главу администрации села Любовь Тымчак и российского военнослужащего.

Один из задержанных ранее был судим

По горячим следам оперативникам удалось задержать двоих россиян. Они признались в преступлениях и рассказали еще о двух эпизодах. После этого сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух обгоревших мужчин в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Один из них был военными. Рядом с телами были найдены подобные гильзы от пуль. Таким образом, число жертв увеличилось до пяти человек.

Фото: РИА Новости

Известно, что один из подозреваемых ранее судим за расправу. Когда он отбывал первый тюремный срок, то получил еще пять лет и пять месяцев по статье 228 УК РФ за незаконный оборот наркотиков. Уже на свободе ему назначили шесть месяцев условно после совершенных правонарушений. Другой задержанный судимостей не имеет.

По данным «Коммерсанта», задержанные являются служащими 144-й мотострелковой бригады.

Преступления мужчины могли совершить в состоянии алкогольного опьянения. Ранее судимому задержанному грозит пожизненное заключение

Ранее российского военного обвинили в самосуде над жителем Херсонской области

В январе стало известно, что заместитель командира роты одной из войсковых частей Вооруженных сил РФ устроил самосуд над жителем Любимовки Херсонской области Николаем. Мужчина пропал без вести 22 декабря 2022 года, спустя год следователи установили, что над ним совершили расправу. Также правоохранители установили, что к преступлению причастен российских военнослужащий.

Во время допроса военный признал вину и сообщил, что в первые дни 2023 года вывез Николая к мусорному полигону и несколько раз выстрелил в него из автомата. Тело мирного жителя он закопал. Он также объяснил, что задержал мужчину в 2022 году по подозрению в передаче данных о дислокации Российской армии Вооруженным силам Украины. В отношении признавшего вину военного возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.