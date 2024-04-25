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18:51, 25 апреля 2024Силовые структуры

Раскрыты новые подробности о задержанных за расправу российских военных

Число убитых двумя военными в Херсонской области выросло до семи
Начало событий в новости Двух российских военных заподозрили в расправе над пятью людьми

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Число жертв в результате действий двух военных, задержанных в Херсонской области, выросло до семи. Новые подробности раскрывает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Среди потерпевших — глава Абрикосовки. По словам источника, задержанные военные хотели поселиться в одном из домов в поселке и обратились к главе. Получив отрицательный ответ, нападавшие расправились с ней.

Как уточняет агентство, подозреваемые также сожгли два дома в поселке и пытались поджечь третий, используя топливо и гранаты.

О задержании двух мужчин, подозреваемых в расправе над пятью людьми, стало известно ранее 25 апреля. По предварительным данным, среди их жертв оказались двое российских военных.

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      Олеся Мицкевич
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