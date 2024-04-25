Двух российских военных заподозрили в расправе над пятью людьми

Двух военных задержали по подозрению в убийстве 5 человек в Херсонской области

Двух российских военных задержали по подозрению в расправе над пятью людьми в Херсонской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, их тела начали находить в селе Подо-Калиновка утром 24 апреля. Первой была обнаружена женщина с огнестрельными ранениями и следами применения взрывного устройства. При осмотре места происшествия силовики нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты. Спустя 15 минут были найдены мужчина и женщина, тела которых были также обожжены и обезображены. По предварительным данным, они принадлежат главе администрации села и российскому военнослужащему.

Подозреваемые в расправах были задержаны сотрудниками полиции по горячим следам. Во время допроса они признались еще в двух эпизодах, после чего силовики обнаружили двух обгоревших мужчин, один из которых был военным, в лесополосе на выезде из села Абрикосовка. Рядом с ними были найдены те же гильзы от пуль.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что ранее один из задержанных был судим по наркотической статье, а также за расправу и кражу.

Ранее Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону подтвердил вынесенный приговор в отношении двух военных — Александра Нечепуренко и Максима Винокурова — за нападение на полицейских в Херсонской области.