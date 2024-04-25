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10:12, 25 апреля 2024Силовые структуры

Напавшим на полицейских под Херсоном военным подтвердили приговор

Суд в Ростове подтвердил приговор двум военным, напавшим на полицейских

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд подтвердил ранее вынесенный приговор в отношении двух военных — Александра Нечепуренко и Максима Винокурова — в виде пяти лет лишения свободы за нападение на полицейских в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение суда.

Как установил суд, нападение на полицейских произошло в период военного положения в регионе. Нечепуренко и Винокуров подошли к автомобилю с синим проблесковым маячком, в котором находились сотрудники МВД, и потребовали у них удостоверения. Правоохранители отказали. Тогда военные провели личных досмотр силовиков и забрали их удостоверения, телефоны, деньги и оружие. Затем фигуранты отвели полицейских через дорогу. Одну из сотрудниц Винокуров несколько раз ударил кулаком в спину и толкнул. После этого злоумышленники несколько раз выстрелили в воздух и потребовали, чтобы полицейские ушли, а сами угнали их автомобиль.

В сентябре 2023 года Севастопольский гарнизонный военный суд признал Нечепуренко и Винокурова виновными по статьям о превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителя власти. Оба они получили по пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Однако это решение было обжаловано в Южном окружном военном суде.

Ранее сообщалось, что наряд патрульно-постовой службы обстреляли в Карачаево-Черкесской Республике, двое сотрудников полиции не выжили, еще один получил ранения.

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      Анна Габай
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